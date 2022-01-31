Мать на такси увезла тело мертвой 2-летней дочери от няни в Мурино

Женщина на такси везла тело мертвой 2-летней дочери. Фото: Олег ЗОЛОТО

Появились новые подробности страшной и странной истории с гибелью 2-летней девочки, тело которой было найдено на съемной квартире в Мурино. Здесь жила мать ребенка. Она обвинила в смерти дочки няню, у которой девочка находилась последнее время. Все произошло на проспекте Науки в Петербурге, откуда мать на такси увезла тело дочери в Мурино.

- Со слов матери, гражданки Узбекистана 1987 года рождения, утром 30 января она приехала в квартиру (арендованную), к гражданке Киргизии, которой она в ноябре 2021 года отдала для присмотра свою дочь. По приезду обнаружила своего ребенка без признаков жизни, после чего забрала труп и на такси привезла его по месту своего проживания в Мурино, - сообщает источник «КП-Петербург».

По предварительным данным, смерть девочки наступила за сутки до приезда матери. На спине и подбородке ребенка были обнаружены гематомы. Мать обвинила сиделку в убийстве дочери.

Няню задержали. Из квартиры, где она жила, эксперты изъяли отрывки туалетной бумаги с пятнами бурого цвета.

По факту произошедшего Следственный комитет начал проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Соседи рассказали о няне из Киргизии, у которой нашли мертвой 2-летнюю девочку в Петербурге

Мать малышки обвиняет во всем женщину, которая сидела с ребенком (подробности)