Более 125% месячной нормы снега выпало в январе 2022 года в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Уходящий январь 2022 года в Санкт-Петербурге доставил много неприятностей горожанам и коммунальным службам из-за обилия снега. Постоянные снегопады засыпали дороги, улицы крыши, а из-за теплой погоды появлялись гололед и сосульки. В целом, на месяц выпало снега больше, чем это бывает по норме осадков. Об этом "КП-Петербург" рассказала руководитель группы долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Северной столицы Наталья Мироничева.

- На 28 января в Петербурге сумма осадков составила 125 процентов от месячной нормы, - пояснила синоптик.

Но хоть суммарное количество осадков в январе и значительно превысило средние многолетние показатели, до рекордов ему далеко. Рекорд пока что принадлежит январю 2011 года, когда за месяц выпало 217 процентов от существующей нормы.

Напомним, что январь выдался теплым. Температура воздуха оказалась на 3 градуса выше климатической нормы.

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