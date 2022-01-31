Смертельное ДТП с автобусом произошло на трассе «Скандинавия»

Автобус улетел в кювет после столкновения с "Нивой". Фото: vk.com/spb_today

Смертельное ДТП с участием автобуса произошло на трассе «Скандинавия» утром 31 января. На 171-м километре автодороги, между Выборгом и пунктом пропуска «Торфяновка», лоб в лоб столкнулись экскурсионный автобус и «Нива Шевроле». От удара автобус съехал в кювет, а «Ниву» разорвало и смяло полностью

- Около 8:18 водитель 1954 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле Нива», не справился с управлением и выехал на встречную полосу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате столкновения 67-летний водитель «Нивы» погиб на месте. В автобусе, по данным полиции, никто не пострадал.

По факту произошедшего начата проверка, обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, что 11 дней назад почти в том же месте произошло смертельное ДТП с участием двух фур.