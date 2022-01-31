Отловленную стаю безнадзорных собак, терроризировавшую юго-запад Петербурга, вернут обратно

Стало известно о судьбе отловленных безнадзорных собак с юго-запада Петербурга. Фото: предоставлено "КП"

Стаю безнадзорных собак, которая терроризировала жителей юго-запада Петербурга, вернут обратно после отлова. Напомним, в Дудергофе проблема с агрессивными животными продолжает жить на протяжении нескольких лет. Местные жители в страхе обходят главный проспект и винят в такой ситуации женщину, которая втихую берет собак на передержку, но совершенно не следит за ними. «КП-Петербург» надеялась, что после публикации о проблеме собак отловят и раздадут по приютам, пока им не найдут новых хозяев. Но нет.

- 26 января в районе отловили три собаки по заявке девятого отдела полиции. Их передали в приют автономной некоммерческой организацией по оказанию услуг в области содержания животных «Помощь бездомным собакам». Что будет дальше с этими собаками, знают только в Управлении ветеринарии Петербурга, - рассказали «КП-Петербург» в городском комитете по благоустройству.

По информации источника «КП-Петербург» из ветеринарного круга, вероятность возвращения собак на улицы юго-запада города очень велика.

- Плохого с ними ничего не сделают. Как принято в городе по нормам отлова, их помоют, причешут, привьют, чипируют и отправят обратно, - добавил источник.

По словам одной из жительниц Дудергофа Татьяны, собаки могут вернуться в район уже 3-го февраля. Теперь люди надеются, что они не будут такими же озлобленными.