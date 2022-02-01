Город выплатит по пять млн рублей за золотую медаль петербургским олимпийцам

Смольный озвучил размер премиальных выплат олимпийцам. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Уже в эту пятницу в Пекине стартуют XXIV Зимние Олимпийские игры. В составе сборной России в Китай отправятся три десятка спортсменов из Петербурга. Они претендуют на награды в нескольких видах программы. По традиции, призерам город выплатит денежные премии. Их размер озвучил глава Комитета по спорту Антон Шантырь.

- Призовые будут такие же, как на летней Олимпиаде в Токио. Первое место - пять миллионов, второе – два с половиной, третье - полтора, заявил чиновник на пресс-конференции.

Всем участникам, не занявшим призовых мест, выплатят по 50 тысяч рублей. «Соизмеримые» призовые получит и тренер, подготовивший спортсмена в Олимпиаде.

По словам чиновника, удачного выступления ждут ото всех спортсменов, но основные надежды на призы связаны с биатлоном, керлингом, фигурном катании и шорт-треком.