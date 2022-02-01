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Здоровье1 февраля 2022 11:47

Очередь из машин скорой помощи заметили у больницы Святого Георгия в Петербурге

Стационар принимает пациентов с ковидом и подозрением на него
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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В Петербург вернулись очереди из скорых.

В Петербург вернулись очереди из скорых.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Подзабытые уже очереди из машин скорой помощи вновь заметили в Петербурге. На этот раз экипажи стояли в ожидании у приемного покоя больницы Святого Великомученика Георгия на Северном проспекте.

- Так уже было год назад. И снова все повторилось, - рассказали «Невским новостям» сотрудники медучреждения.

По словам источника, проблема заключается высокой нагрузке. В приемном покое просто не успевают оформить всех пациентов, которые поступают по скорой помощи.

Резкий рост заболеваемости привел к тому, что машины стоят в ожидании перед входом в больницу. Учитывая, что пациенты инфекционные, их надо разводить между собой, не допуская скоплений внутри. Этим и вызваны очереди.

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