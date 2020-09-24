Новая гигантская очередь из «скорых» выстроилась перед Покровской больницей

Очередное скопление "скорых" заметили перед Покровской больницей. Фото: личная страница Льва Авербаха в Facebook

Гендиректор частной скорой помощи Coris Лев Авербах рассказал в своем Facebook о новой длинной очереди из машин медиков перед Покровской больницей. Напомним, в медучреждении по сей день принимают больных с коронавирусом. Ранее скопление «скорых» объясняли тем, что врачи стараются избежать контакта одного пациента с другим. Вдобавок после каждого поступившего приемный покой подвергают дезинфекции.

Однако Авербах все равно удивился очереди и рассказал об этом на публику.

- Наша «скорая» вторая слева и 18 (!!!) в очереди для того, чтобы сдать человека с подозрением на COVID-пневмонию в Покровскую больницу. Среднее время сдачи одного пациента в приемном отделении – примерно 20 минут, - пишет Лев Авербах в Facebook.

Добавим, что ранее Смольный попросил на выход частную скорую помощь Coris из здания с Чугунной улицы. Чиновники объяснили это расторжением договоров на аренду помещений и тем, что в корпусе разместится продолжение больницы Святителя Луки.