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Происшествия1 февраля 2022 19:58

СК разбирается в потасовке инспекторов ГИБДД и девушки-оперативника в Петербурге

Речи о возбуждении уголовного дела пока не идет
Авторы (2):
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (28)Комментарии (28)(28)
Следственный комитет организовал проверку по факту потасовки полицейских в Петербурге.

Следственный комитет организовал проверку по факту потасовки полицейских в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет разбирается в потасовке инспекторов ГИБДД и девушки-оперативника в Петербурге. Напомним, конфликт полицейских произошел в одном из отделений МВД на Васильевском острове. Инспекторы ГИБДД скрутили сотрудницу угрозыска, чем нанесли ей травмы. Девушку госпитализировали в больницу. Проверку по факту произошедшего проводят в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Там обещают объективно рассмотреть инцидент и разобраться, кто прав, а кто виноват.

После резонанса в СМИ о произошедшем узнали и в СК.

- Информация о возбуждении уголовного дела не подтверждена. Следственный комитет проводит проверку отдельно от полиции, - сообщил источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.