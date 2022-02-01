СК разбирается в потасовке инспекторов ГИБДД и девушки-оперативника в Петербурге

Следственный комитет организовал проверку по факту потасовки полицейских в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет разбирается в потасовке инспекторов ГИБДД и девушки-оперативника в Петербурге. Напомним, конфликт полицейских произошел в одном из отделений МВД на Васильевском острове. Инспекторы ГИБДД скрутили сотрудницу угрозыска, чем нанесли ей травмы. Девушку госпитализировали в больницу. Проверку по факту произошедшего проводят в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Там обещают объективно рассмотреть инцидент и разобраться, кто прав, а кто виноват.

После резонанса в СМИ о произошедшем узнали и в СК.

- Информация о возбуждении уголовного дела не подтверждена. Следственный комитет проводит проверку отдельно от полиции, - сообщил источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.