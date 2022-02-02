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Экономика2 февраля 2022 5:38

Горэлектротранс купил 97 белорусских троллейбусов для Петербурга

О подписании контракта было объявлено в рамках визита делегации Смольного в Минск
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Троллейбусы "Витовт" уже ходят по Петербургу.

Троллейбусы "Витовт" уже ходят по Петербургу.

Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Петербургский Горэлектротранс заключил контракт на поставку 97 новых троллейбусов белорусского производства. Транспорт для города на Неве сделает минский «Белкоммунмаш». Об этом было объявлено во время визита делегации Смольного в Беларусь.

- Республика Беларусь была и остается нашим надежным партнером. Среди важнейших направлений — поставка пассажирского транспорта. Город уже закупил 50 троллейбусов белорусского производства. В январе 2022 года заключен контракт на поставку 97 троллейбусов «Белкоммунмаша», - приводит слова Александра Беглова пресс-служба губернатора.

Точные параметры троллейбусов не озвучиваются. Однако если учитывать ранее озвученные планы по закупке 286 новых машин для города в 2022 году, то в них есть графа про 97 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Вероятно, именно их и сделают для Петербурга на минском заводе.