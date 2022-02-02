Сурки проснулись в Ленобласти в День сурка

Сурки в Ленобласти проснулись в День сурка Фото: принтскрин видео.

В Ленинградской области в День сурка проснулись они самые - сурки. Пушистая красавица по имени Анфиса из зоофермы "Приют Белоснежки" в деревне Шадырицы утром 2 февраля 2022 года открыла глаза после зимней спячки, выбралась из своего теплого сена, тем самым возвестив о скором приближении весны.

- Она готова для дачи прогноза на эту весну. Анфиса говорит, что она не боится никакой своей тени, значит весна не ха горами. Пожелаем счастья Анфисе, она полетела дальше делать свои прогнозы, - рассказали работники зоофермы.

Однако прогноз Анфисы расходится с прогнозом сурков из Ленинградского зоопарка в Петербурге. Там толстячки Ижорик и Августина крепко спят и даже не подумали пока просыпаться.

Напомним, что традиция встречать полушутливый праздник, показана в комедии «День сурка», там описывается процедура: если 2 февраля сурок выходит из норы и убегает обратно, испугавшись своей тени, то прихода весны придется ждать еще шесть недель.

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