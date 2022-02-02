Ученые предсказали пик волны «омикрона» в Петербурге в середине февраля

Пик пятой волны еще впереди. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого рассчитали, когда в Северной столице наступил пик пятой волны коронавируса, главным штаммом которой стал «омикрон». Именно он дал взрывной рост заражений – за последние сутки заболели более 19 тысяч человек. И это еще не предел.

- Пик заболеваемости в Петербурге мы ожидаем 15 февраля, - рассказали изданию «Петербургский дневник» ученые.

По их расчетам, Москве пик заболеваемости наступит на 10 дней позже, а не на две недели раньше Петербурга, как было в прошлые волны. А в целом по России – в начале марта.

Сейчас прирост числа заражений в городе на Неве составляет 126 процентов. Всего путем математического моделирования было создано девять графиков – «кривых». Каждая из них показывает тяжесть волны ковида. Где девятая самая легкая, а первая означает полный локдаун. На данный момент Петербург перешел с пятой «кривой» на вторую.

Но после 15 февраля заболеваемость должна пойти на спад.

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