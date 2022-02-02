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Общество2 февраля 2022 13:12

Петербуржцев научат оказывать первую помощь до приезда медиков

Старт нового проекта прошел в пространстве «Точка кипения — Центр Алмазова»
Наталья МАТВЕЕВА
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Участники «До приезда скорой» смогут узнать, как помочь пострадавшему еще до приезда медицинской бригады.

Участники «До приезда скорой» смогут узнать, как помочь пострадавшему еще до приезда медицинской бригады.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Медики-волонтеры из Санкт-Петербурга создали новый проект. Участники «До приезда скорой» смогут узнать, как помочь пострадавшему еще до приезда медицинской бригады. Обучение будет построено с упором на отработку практических навыков.

- Эти знания и навыки могут спасти чью-то жизнь. Изучение приемов оказания первой помощи возможно и по учебникам или через интернет-ресурсы, но они не заменят отработку действий на практике, — объяснили в Смольном.

Присоединиться к новому проекту сможет любой желающий. Лекции и мастер-классы будут длиться четыре месяца, начиная с февраля этого года. Петербуржцы, которые полностью завершат обучение, в последствии смогут помогать медикам, например, на культурно-массовых мероприятиях.

Ранее в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга объяснили, что нужно делать, если кто-то из членов семьи заразился коронавирусом. По словам специалистов, первым делом, контактировавших с заболевшим, необходимо отправить на изоляцию.