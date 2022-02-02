Брата экс-главы Калининского района Петербурга оставили в СИЗО по делу о хищении 165 млн из бюджета

Суд не выпустил из СИЗО брата экс-главы администрации Калининского района Петербурга за 1 млн залога от матери. Фото: объединенная пресс-служба судов СПб

В Петербурге оставили в СИЗО брата бывшего главы Калининского района по громкому делу о хищении 165 млн рублей из городского бюджета. Напомним, Ивана Громова арестовали по обвинению в восьми эпизодах мошенничества. При этом следствие дополнительно проверяет законность расходов суммы покрупнее – в 537 млн рублей. Следом в СИЗО отправили и его брата Павла, предполагаемого пособника. 2 февраля суд рассмотрел его апелляционную жалобу на арест.

Мама Громова предложила внести залог в размере 1 млн рублей, лишь бы Павла отпустили. По ее словам, она готова отдать паспорт и другие документы. Жена арестанта охарактеризовала его как любящего родителя, который учит своих детей английскому языку и истории. Супруга просила отпустить мужа, так как в пятницу у сына день рождения. Суд всех выслушал и всем отказал.

- Позиция суда также осталась прежней. Постановление районного суда оставлено без изменений, - коротко подытожили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

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