Более 3 тысяч человек пострадали от гололеда и падения наледи за месяц в Петербурге

Более трех тысяч человек в Петербурге травмированы из-за гололеда и наледи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за плохой уборки снега и наледи с крыш домов в Санкт-Петербурге постоянно травмируются жители города. Лишь за один месяц травмы, упав на гололеде или от падения наледи получили более 3 тысяч человек. Такие данные 3 февраля 2022 года опубликовал депутат Борис Вишневский, ссылаясь на ответ на его запрос в комитет по здравоохранению.

- За месяц, с 15 декабря по 18 января, травмировано больше 3 тысяч человек, почти все были госпитализированы, в том числе 141 ребенок, - говорится в ответе комздрава.

Отметим, что из 3 тысяч пострадавших госпитализация потребовалась 2,9 тысячам человек. Насколько серьезные были получены людьми травмы, не сообщается.

Напомним, что лишь за январь в НИИ Скорой помощи Джанелидзе с различными травмами попали 1,8 тысяча человек. Среди них были и травмы от падения на льду.