Суд продлил арест экс-главе Калининского района Петербурга, обвиняемого в хищении 165 млн рублей

Ивана Громова оставили в СИЗО до конца мая 2022 года по обвинению в хищении 165 млн рублей. Фото: администрация Петроградского района Петербурга

В Петербурге продлили арест бывшему главе администрации Калининского района Ивану Громову. Напомним, экс-чиновника обвиняют в хищении минимум 165 млн рублей из городского бюджета. При этом СК не исключает, что реальная сумма украденных средств куда выше и достигает 500 млн рублей. По информации «КП-Петербург», следствие увидело эпизоды мошенничества, когда Громов работал в комитете по информатизации и связи.

Вслед за Иваном в СИЗО отправили и его брата Павла, предполагаемого пособника по делу. Мать пыталась выкупить одного из сыновей под залог в 1 млн рублей, но суд ей отказал. Следствие продолжается.

- Куйбышевский районный суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Ивану и Павлу Громовым по 23 мая 2022 года, - коротко отметили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Добавим, что братьям грозит до 10 лет лишения свободы.

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