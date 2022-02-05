Более четырех тысяч заявок на дистанционное закрытие больничного подано в Петербурге за сутки

Чтобы закрыть больничный, необязательно идти в поликлинику. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Услуга по дистанционному закрытию больничного листа оказалась востребованной у жителей Петербурга. Только за одни сутки нового сервиса было подано более четырех тысяч заявок. Это можно сделать через службу 122 и портал «Здоровье петербуржца».

- Стараемся принять меры, чтобы разгрузить поликлиники. Возможность закрыть больничный дистанционно позволит сократить очереди, - заявил губернатор Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

За 4 февраля в службе 122 приняли 4413 заявок на закрытие больничного. Все они переданы в поликлиники. Далее пациентов начнут обзванивать врачи.

А вот открыть больничный удаленно, как это организовано в Москве, в Петербурге пока не получится. Для этого изменения в нормативы должен внести Минздрав России. Но в ближайшее время вопрос обещают решить.

Отметим, что звонить в службу 122 можно круглосуточно, не дожидаясь будних дней и рабочего времени, когда выпадает самая большая нагрузка.