Дистанционные больничные в Санкт-Петербурге начнут выдавать с 8 февраля 2022 года

Дистанционная выдача больничных в Петербурге заработает, когда придет приказ из министерства здравоохранения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дистанционные больничные в Санкт-Петербурге начнут выдавать уже в начале следующей недели. Правда, как именно все будет устроено, пока еще не известно. Об этом “Комсомольской правде в Санкт-Петербурге” в пятницу, 4 февраля, рассказал источник в городской системе здравоохранения.

Напомним, идея выдавать в Петербурге больничные, как в Москве - без личного обращения к врачу - застопорилась на уровне министерства здравоохранения. Дело в том, что этот процесс регламентирован федеральными постановлениями, общими для всех городов и регионов - кроме, очевидно, столицы. Поэтому петербургские власти на протяжении последних двух недель работали в тесном контакте с минздравом, чтобы эти самые постановления поменять.

- На данный момент все необходимые согласования пройдены, выход приказа от министерства ожидается не позднее понедельника, - уточнил наш источник. - Соответственно, выдача дистанционных больничных должна начаться либо так же в понедельник, либо во вторник 8 февраля. Второй вариант более вероятен.

Стоять в очередях или вызывать врача не дом не придется - за пациента все сделают современные технологии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Конкретного регламента до сих пор нет - его Смольный, как и все остальные, узнает только непосредственно из приказа комздрава. Однако предварительно известны два принципиальных момента. Во-первых, процедуру, скорее всего, привяжут к единой информационно-справочной службе 122 - буквально накануне, напомним, через нее разрешили больничные закрывать, так что какой-никакой технический базис уже есть. Во-вторых, “дистанционно”, как заверили нас наши источники - это именно что “дистанционно”. То есть, ни вызывать врача на дом, ни самому идти в поликлинику не придется - за пациента все сделают современные технологии.

В комитете по информатизации и связи “Комсомолке” также подтвердили, что номер 122 будет задействован в выдаче дистанционных больничных. Но как именно система будет работать, пояснить пока что затруднились.

- Мы, как и все, ждем соответствующего постановления от министерства, - констатировали в ведомстве. - Пока что о каком-то четком регламенте говорить преждевременно.

Напомним: дистанционные больничные, как ранее отмечал губернатор Александр Беглов, нужны прежде всего чтобы разгрузить поликлиники. О том, что там творится с приходом пятой волны эпидемии, мы уже подробно рассказывали ранее. Если вкратце - Петербург бьет все рекорды по количеству пациентов на амбулаторном лечении, а врачи с многолетним стажем признаются, что такого аврала не видели никогда.