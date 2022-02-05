Серийный педофил пристает к девочкам на севере Петербурга

В Калининском районе ищут блондина, пристающего к школьницам. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция Калининского района Петербурга ищет высокого небритого блондина, который пристает к школьницам в районе улицы Руставели. Жалобы на извращенца поступили уже от двух матерей, дочек которых домогался мужчина.

- 1 февраля около 09:30 на пересечении Суздальского проспекта и улицы Руставели неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2009 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург».

А 2 февраля поступило заявление от другой женщины. Она рассказала, что похожий внешне мужчина приставал к ее ребенку, совершив развратные действия, у дома 71 на улице Руставели.

По обоим фактам Следственным комитетом были возбуждены уголовные дела. Однако задержать педофила пока не удалось.

Приметы мужчины: славянской внешности, рост 170-180 см, светлые волосы, с щетиной на подбородке. Был одет в темно-синюю куртку и джинсы.