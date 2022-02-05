В Петербурге 1330 детей прошли первый этап вакцинации

1330 детей и подростков прошли первый этап вакцинации. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Более 1300 петербургских детей и подростков прошли первый этап вакцинации от коронавируса. Об этом, по состоянию на 5 февраля, сообщает городской комитет по здравоохранению. Учитывая, что прививочная кампания для несовершеннолетних идет 10 дней, с 27 января, то в сутки прививаются чуть более сотни человек.

- В Петербурге прошли первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции 1330 детей, - уточняет пресс-служба Комздрава.

Напомним, что двухкомпонентным препаратом «Спутник М» прививают юных горожан в возрасте от 12 до 17 лет. Причем 15-летние подростки и старше могут сделать прививку самостоятельно, без разрешения родителей.

Всего в городе работает 87 пунктов, где вакцинируют несовершеннолетних от ковида.

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