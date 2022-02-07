Яхт-клуб передвинут из-за строительства второго небоскреба «Лахта Центра»

Строительство новой башни может подвинуть яхт-клуб. Фото: Артем КИЛЬКИН

Яхт-клуб «Геркулес», расположенный в непосредственной близости от комплекса «Лахта Центра», временно переедет в другое место. Причиной станет дальнейшее развитие комплекса, в том числе строительство второго небоскреба, высота которого должна составить 703 метра.

- На период строительства небоскреба прорабатываются альтернативные варианты размещения и продолжения деятельности клуба, - пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Отметим, что «Газпром» является владельцем и основным инвестором проекта развития яхтенного порта «Геркулес». На территории рядом с «Лахта Центром» будет создан международный парусный центр с мариной (стоянкой) для яхт. Здесь же работает и детская школа парусного спорта, которой отдан приоритет.

Рядам же расположена и вервь исторического судостроения, на которой был воссоздан парусник «Полтава».

Куда именно и на какой срок могут передвинуть яхт-клуб, пока неизвестно.

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