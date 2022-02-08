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Происшествия8 февраля 2022 9:38

Уголовные дела возбуждены из-за плохой уборки дорог и крыш домов от снега в Петербурге

Утром 8 февраля полиция пришла с обысками в офисы коммунальщиков
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Уголовные дела возбуждены из-за уборки снега в Петербурге.

Уголовные дела возбуждены из-за уборки снега в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уголовные дела возбуждены из-за плохой уборки улиц и крыш домов от снега и наледи. С жалобами на это обращались как жители города, так и власти. В Смольном критиковали управляющие компании, а также коммунальные им дорожные предприятия, которые не справлялись с работой.

- В настоящее время на основании полученных материалов прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по фактам хищений денежных средств организациями, участвующими в уборке города от снега и наледи, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

По этим делам утром 8 февраля в офисы служб, отвечающих за уборку, пришли сотрудники полиции. Обыски с выемкой документов идут по 60 адресам. Силовую поддержку следователям оказывает СОБР.

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