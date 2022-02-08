Директор ЖКС напал на следователя при обыске по делу о гибели дворника от упавшей глыбы льда в Петербурге

Два уголовных дела возбуждены после гибели дворника в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следователи петербургского управления СК возбудили сразу два уголовные дела по факту гибели дворника от рухнувшей на голову глыбы льда. Трагедия произошла 7 февраля на Большом Сампсониевском проспекте.

- По версии следствия, управляющая компания проводила работы по очистке снега и наледи с крыши одного из домов, в которых принимал участие 29-летний мужчина, официально не трудоустроенный, - сообщает пресс-служба петербургского управления СК.

В то время, ка его коллеги скидывали лед и снег с крыши, дворник спустился вниз. Там на него и упала глыба, убившая наповал.

По этому факту было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи пришли с обыском в офис управляющей компании, где директор попытался помешать их работе, напав на сотрудницу СК. За это на него завели второе дело, о применении насилия в отношении представителя власти.

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