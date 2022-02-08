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Происшествия8 февраля 2022 10:36

Уголовное дело возбудили после гибели дворника от падения на него глыбы льда в Петербурге

Также директор ЖКС напал на следователя, когда по делу проводились обыски
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Уголовное дело возбудили после гибели дворника от падения на него глыбы льда в Петербурге

Уголовное дело возбудили после гибели дворника от падения на него глыбы льда в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти дворника от глыбы льда, которая упала на него с крыши. Трагедия произошла 7 февраля 2022 года, когда управляющая компания чистила крышу одного из домов на Большом Сампсониевском проспекте.

- В уборке принимал участие 29-летний дворник. После того, как лед был сброшен, он спустился во двор и начал убирать сброшенный снег и наледь. В этот момент на него упали глыбы льда, от чего тот скончался, - рассказали в комитете.

По факту было возбуждено уголовное дело о применении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Также, когда в офисе ЖСК начались обыски, гендиректор компании напал на следователя. В отношении него также возбуждено уголовное дело.

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