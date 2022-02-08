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Общество8 февраля 2022 16:19

Станцию метро «Богатырская» начнут строить осенью

Рабочие выйдут на объект после заключения дополнительного соглашения со Смольным
Авторы (2):
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Анна МОТОВИЛОВА
Анна МОТОВИЛОВА
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Работы на строительстве "Богатырской" начнутся осенью.

Работы на строительстве "Богатырской" начнутся осенью.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Работы по строительству продолжения зеленой ветки метро должны начаться уже нынешней осенью. Согласно планам, рабочие выйдут на площадку перспективной станции «Богатырская», которая станет следующей после «Беговой».

- «Богатырская» сейчас проходит экспертизу, выход на стройку будет осенью, - рассказали корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе «Метростроя Северной столицы» (МССС).

Напомним, что за свою проектную жизнь станция уже трижды меняла название и дважды - местоположение. Сначала оны была «Яхтенной» с расположением на пересечении Туристской улицы и улицы Оптиков, а потом переехала на угол Туристской улицы и Богатырского проспекта. По этим названиям она стала «Туристской», а потом и «Богатырской».

По прошлогодним планам Смольного, открытие «Богатырской» и следующей станции зеленой ветки «Каменка», было прописано на 2025-й год. Как это будет в реальности, покажет лишь время.