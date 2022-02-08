Сотни петербуржцев вышли на протест против сноса гаражей на Васильевском острове

Собственники гаражей на Васильевском острове вышли на протест против их сноса. Фото: vk.com/78zov

Сотни человек вышли на протест против сноса гаражного кооператива «Маяк» на Морской набережной в Василеостровском районе Петербурга. Напомним, вместо железных боксов на месте построят школу на 1 375 мест, Смольный заранее уведомил собственников, но не все согласились добровольно освободить территорию. Вечером вторника, 8 февраля, люди собрались у здания администрации кооператива. Собственники гаражей требуют дать им отсрочку, либо вовсе оставить в покое.

Первый гараж уже увезли. Фото: vk.com/78zov

Как рассказывают присутствующие на собрании люди, на месте прибыл глава муниципального образования, а вот из администрации никто не явился. Позиция властей известна давно – земля в 33 тысячи «квадратов» занята незаконно, договор аренды действовал только до 2020 года. Тем временем на месте уже начались первые работы.

- Вывозят первый гараж из кооператива «Маяк», - грустно констатируют факт собравшиеся, периодически публикуя новости с места в группе «Защитим остров Васильевский» во «Вконтакте».

«КП-Петербург» проследит за развитием ситуации.