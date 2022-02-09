Шесть человек задержаны после обысков по делам о хищениях при уборке наледи и снега в Петербурге

В Петербурге после обысков по делам о хищениях при уборке наледи и снега задержаны шесть человек Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге прошли масштабные обыски в жилищно-коммунальных предприятиях города по делам о хищении денег при уборке снега и наледи. Массовые проверки начались после постоянных жалоб местных жителей, а также трагических случаев. В итоге, были возбуждены 19 уголовных дел. Еще шесть человек уже задержаны. Об этом 9 февраля 2022 года "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- По Васильевскому острову задержаны пять человек. Все из числа генеральных директоров и учредителей фирм-подрядчиков с которыми были заключены заключены договоры на уборку и обслуживание территорий в зимний период, - рассказал собеседник.

Также в Адмиралтейском районе был задержан сотрудник из числа руководства жилкомсервиса.

Напомним, что утром февраля в офисы служб, отвечающих за уборку, пришли сотрудники полиции. Обыски с выемкой документов прошли по 60 адресам.

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