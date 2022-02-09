Заболеваемость коронавирусом снова скакнула вверх в Петербурге 9 февраля

Снова более 19 тысяч человек заболели в Петербурге коронавирусом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Не долго в Санкт-Петербурге наблюдалось снижение заражений коронавирусом, которое явно было связано с минувшими выходными, когда люди реже обращаются к врачам. В среду, 9 февраля 2022 года, заболеваемость снова взлетела вверх. По данным оперативного штаба по COVID-19 за сутки инфекцию выявили еще у 19,6 тысяч человек.

- Накануне в Петербурге коронавирус был подтвержден еще у 19 644 человек, - рассказали в оперативном штабе. - Также за сутки скончались 60 человек. При этом среди выздоровевших - 11 242 пациентов.

Последние данные по ковиду / Фото: Яндекс

Всего за время пандемии в Петербурге уже заболели 1 188 010 жителей города, из них выздоровели 914 119 пациентов и 30 458 стали жертвами инфекции.

Напомним, что жители Петербурга теперь могут открыть и закрыть больничный лист дистанционно. Для этого не потребуется идти в поликлинику.