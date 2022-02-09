Петербургские депутаты приняли обращение к главе Минздрава с требованием ограничить цены на ПЦР-тесты

Депутаты обеспокоены ценой тестов на коронавирус. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Депутаты Петербургского Заксобрания приняли в первом чтении текст обращения к главе Минздрава России Михаилу Мурашко с просьбой контролировать стоимость ПЦР-тестов. Ранее в парламенте отмечали, что цены на актуальные в пятую волну коронавируса исследования доходят до шести тысяч рублей.

- На сегодня есть проблема розничной стоимости экспресс-тестов и ПЦР Ежедневно растет число заболевших ковидом. Тесты – форма профилактики распространения. Также ПЦР- тест нужен для посещения мест, если нет QR-кода. Предлагается включить исследования в список жизненно необходимых, - отметил депутат Павел Крупник.

Последняя мера поможет на законодательном уровне контролировать стоимость услуг, тестов и препаратов. Это петербургские депутаты просят сделать лично министра здравоохранения.

Пока текст обращения принят в первом чтении, ожидается, что до вечера ЗакС на сегодняшнем заседании проведет и второе. После чего документ направят в Москву.

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