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Здоровье10 февраля 2022 17:45

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге выросла на 12% за неделю

Об этом сообщили в городском управлении Роспотребнадзора
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге заболеваемость коронавирусом выросла на 12% за минувшую неделю.

В Петербурге заболеваемость коронавирусом выросла на 12% за минувшую неделю.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге число новых случаев заражения коронавирусом выросло на 12% за неделю. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов, ссылаясь на данные городского управления Роспотребнадзора. Градоначальник подчеркнул, что в стационарах Северной столицы достаточно коек, в том числе для детей. В основном люди болеют на дому и в легкой форме из-за нового штамма «омикрон».

- Сейчас в городе более 160 тысяч пациентов лечатся амбулаторно. Из них получают бесплатные лекарства более 141 тысячи человек, - отметили в Смольном по итогу заседания губернатора с замглавы правительства РФ Татьяной Голиковой.

Напомним, Петербург выделил еще 1,5 млрд рублей на обеспечение медиков масками, костюмами, а пациентов – лекарствами. Кроме этого деньги пойдут на перевозку участковых и больных.

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