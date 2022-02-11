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Общество11 февраля 2022 10:28

Прокуратура назвала причину задержки Сапсана из Москвы в Петербург

Утренний состав встал на два часа в районе Твери
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Причиной остановки "Сапсана" стал сработавший датчик неисправности.

Причиной остановки "Сапсана" стал сработавший датчик неисправности.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки скоростного поезда «Сапсан», шедшего из Москвы в Петербург. Утром 11 февраля он встал в районе Твери из-за технической неисправности. Что именно произошло с поездом, также рассказали в прокуратуре.

- Предварительная причина техническая неисправность поезда. Сработал датчик контроля бортовой системы управления, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В 10:08 резервным составом все пассажиры были отправлены из Твери в Петербург. Общая задержка составила около двух часов.

Сотрудники прокуратуры проверяют как соблюдение прав пассажиров поезда, так и техническое состояние состава. В том числе регулярность его планового техобслуживания.