Следственный комитет возбудил уголовное дело после падения рабочего с крыши дома на Литейном при чистке снега

СК возбудил уголовное дело после падения рабочего с крыши дома на Литейном в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет Санкт-Петербурга 11 февраля 2022 года возбудил уголовное дело после того, как рабочий упал с крыши дома на Литейном проспекте, когда убирал снег и наледь. ЧП произошло еще днем 9 февраля.

- При производстве работ по очистке от снега и наледи крыши с пятиэтажного жилого дома 64 по Литейному проспекту произошло падение работника ООО «ЖСК №1». 47-летнего мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу и поместили в отделение реанимации, - рассказали в комитете.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении требований охраны труда. Виновникам может грозить штраф до 400 тысяч рублей, а также тюремный срок до одного года.

Сейчас сотрудники СК проводят необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего.

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