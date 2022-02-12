Почти все билеты на спектакль с участием Моники Беллучи в Петербурге раскупили за сутки

Билеты на спектакль с участием Моники Беллучи в Петербурге почти раскупили / Фото: www.instagram.com/bellallucci.galery

В мае этого года в Россию приезжает актриса с мировым именем Моника Беллучи. В Санкт-Петербурге и Москве она даст моноспектакль со своим участием. Театральная постановка в Северной столице состоится 27 и 28 мая 2022 года. И даже несмотря на высокие цены на билеты, все они оказались практически раскуплены за сутки.

- Билеты практически раскупили на Беллуччи. Остались только дорогие, - поделились поклонники таланта актрисы.

Спектакль состоится на сцене Александринского театра. Цена на билеты Варьируются от 15 тысяч до 125 тысяч рублей. Самых дешевых, разумеется, в продаже уже не осталось. Да и в ценовом диапазоне до 37 тысяч рублей, тоже мало. Пока что свободны только места для обеспеченной публики, которая готова отдать за билет в театр от 48 до 125 тысяч рублей.

Моноспектакль «Мария Каллас. Воспоминания в письмах», где Моника Беллуччи исполняет главную роль, о жизни одной из самых известных оперных певиц XX века Марии Каллас. Он создан режиссером Томом Вольфом на основе документального фильма и его книге, в которой представлено более 350 неопубликованных писем оперной певицы.