Строительство коричневой ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны» начнется в 2023 году

Строительство ветки на юге Петербурга начнут в 2023 году. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Местрострой Северной столицы» (МССС) планирует в 2023 год начать строительство участка новой, шестой по счету, ветки метрополитена от станции «Казаковская» до станции «Сосновая Поляна».

- Работы на данном участке Красносельско-калининской линии ориентировочно планируется начать в апреле 2023 года. Но все зависит от готовности проекта, - рассказали в МССС «Деловому Петербургу».

Сейчас над проектной документацией работает московский «Метрогипротранс», однако ранее петербургский «Ленметрогипротранс» оспаривал этот контракт. Разбирательства привели к затягиванию сроков работ.

Предполагается, что проект и инженерная подготовка территории будут сдавать поэтапно, чтобы не увеличивать отставание по срокам. Это поможет начать стройку весной 2023 года.

Напомним, что длина перспективного участка составит 8,3 километра. На нем запланированы станции «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе» и «Сосновая Поляна». Сдать станции в эксплуатацию должны к 2032 году.