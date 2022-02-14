Следствие установило убийцу семьи адмирала Лобанова в Петербурге

Адмирал Лобанов Фото: flot.com

В Санкт-Петербурге установили предполагаемого убийцу семьи 86-летний контр-адмирала, бывшего начальника оперативного управления штаба Северного флота Леонида Лобанова. Напомним, что изрезанные тела его 84-летней супруги Нэлли и их 56-летнего сына Максима нашли в квартире на улице Бутлерова в июле 2021 года. Первое время силовики бились над разгадкой гибели двух человек, однако позже выяснилось, что сам адмирал тоже мертв. Его тело нашли в трех километрах от дома.

Адмирал Лобанов почти сразу же стал главным возможным подозреваемым в деле. Следователи выдвинули версию, что офицер убил своих жену и сына, а затем покончил с собой. Однако заявлять об этом официально они не стали, процессуального фигуранта в деле не было.

И сейчас следствие окончательно убедилось, что именно офицер расправился со своей семьей.

- Материалами дела подтвердили, что это именно Леонид Лобанов убил свою семью, после чего совершил суицид, дело будет прекращено в связи со смертью обвиняемого, - сообщил источник "КП-Петербург".

Сейчас дело расследуется в районном следственном отделе ГСУ СКР по Петербургу.

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