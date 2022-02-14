Завершены поиски 11-летнего мальчика-кадета, пропавшего в Петербурге

В Петербурге завершили поиски пропавшего 11-летнего мальчика-кадета.

В Петербурге завершились поиски 11-летнего мальчика-кадета. Об этом сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Напомним, от ребенка не было вестей с тех пор, как он вышел из дома в Славянке утром в понедельник, 14 февраля. Мальчик, одетый в камуфляжную форму и шапку-ушанку, отправился в учебное учреждение, но затем пропал. К вечеру родные сообщили в полицию, к поискам подключились и волонтеры. К счастью, ребенка нашли до наступления поздней ночи.

- Найден, жив. Благодарим всех за помощь! – отметили поисковики в своей группе во «Вконтакте».

Волонтеры, как и прежде, не распространяют подробности пропажи ребенка. Главное, что сейчас он дома с родными, в тепле.