В Петербурге за сутки от ковида выздоровело втрое больше детей, чем заболело

В Петербурге дети все чаще побеждают коронавирус. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге медики фиксируют, что каждый день выздоровевших от коронавируса детей становится примерно вдвое больше, чем заболевших. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по здравоохранению. Ранее в Смольном уже отмечали, что ситуация с заболеваемости несовершеннолетних улучшилась, поэтому с 14 февраля в Северной столице отменили прежние «детские» ограничения по ковиду и вернули очное обучение в школах и колледжах.

- Если брать данные отдельно по школьникам, то за последние сутки выздоровело втрое больше детей, чем ушло на больничный с положительным тестом на коронавирус, - утверждают в комздраве.

В профильном комитете Смольного добавляют, что в стационарах сейчас лечат 379 юных петербуржцев с коронавирусом. При этом свободных коек в детских больницах постепенно становится все больше и больше – по данным на 14 февраля, пустых мест уже 43%.

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