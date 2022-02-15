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Спорт14 февраля 2022 22:06

В УЕФА не стали повышать стоимость билетов на финал Лиги чемпионов в Петербурге

Самый дешевый поход на футбол топ-уровня обойдется в 6 тысяч рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В УЕФА заморозили цены на билеты на финал Лиги чемпионов в Петербурге.

В УЕФА заморозили цены на билеты на финал Лиги чемпионов в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В УЕФА приняли решение не повышать стоимость билетов двух самых дешевых категорий на финал Лиги чемпионов, который пройдет 28 мая 2022 года в Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций. По информации высших футбольных чиновников, цены останутся на том уровне, что были в 2020 году. Итого самый дешевый билет на финальный матч престижного еврокубка обойдется примерно в 6 тысяч рублей – это места за воротами.

- Стоимость билетов четвертой категории составит 70 евро, третьей – 180 евро. Несмотря на инфляцию, УЕФА дает понять, что остается верен своей политике – футбол должен оставаться доступным, - подчеркивают в пресс-службе УЕФА.

Кроме этого чиновники пообещали выделить 10 тысяч бесплатных билетов для болельщиков клубов-финалистов Лиги чемпионов. То есть иностранцы приедут в Петербург без лишней нервотрепки.