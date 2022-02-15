Суды, школы, вокзалы и оранжевую ветку метро «заминировали» утром 15 февраля

Письмо с угрозой взрыва пришло в суды Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские суды вновь получили письма с угрозами взрыва. Причем в анонимке указаны также школы, вокзалы и даже одна ветка метрополитена. С утра 15 февраля проверки уже начались в учебных и дошкольных заведениях города

- И чтоб два раза не вставать… заминированы городские суды, школы, вокзалы и оранжевая ветка метро, - говорится в тексте послания, пришедшего в Колпинский и Приморский райсуды.

В письме неизвестный автор напоминает волну минирований важных объектов в Петербурге в прошлых годах и пеняет бизнесмену Константину, судя по всему Малофееву, на старую историю с якобы украденной криптовалютой. Именно с требованием от него вернуть средства ранее минировали суды и школы в Петербурге.

Отметим, что анонимки с угрозами пришли утром также в детские сады и школы города. Было такое же и накануне.