Массовые сообщения о минировании поступили в суды и аэропорт Санкт-Петербурга

Лжеминеры возобновили эвакуацию различных социальных объектов Санкт-Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Лжеминеры вернулись в Санкт-Петербург. На этот раз массовые сообщения о том, что где-то поблизости якобы находится бомба, 12 августа получили городские суды, а также аэропорт Пулково и даже налоговые инспекции. Информация о минировании социальных объектов поступала и в прошлый день. Тогда правоохранительные органы эвакуировали в общей сложности 2492 человек.

- Сообщения о минировании получили суды из трех районов города. В электронном письме неизвестный злоумышленник под псевдонимом mr.malofeev говорил о якобы наличии бомбы в роддомах, магазинах сети «Ашан», ТЭЦ, а также на станциях метрополитена. В ходе проверки сотрудники ОВД осмотрели 103 объекта. Никаких взрывчатых веществ и устройств не обнаружено, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Суды вновь стали получать традиционные письма от неизвестного врага бизнесмена Малофеева. Фото: пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Судя по всему, лжеминер – все тот же старый знакомый сотрудников полиции, который в 2019 году почти ежедневно терроризировал суды и другие объекты города. Неизвестный человек по-прежнему требует 120 биткоинов от создателя криптовалютной биржи Константина Малофеева.

Напомним, ранее у лжеминера были грандиозные планы – сорвать проведение чемпионата Европы в 2020 году, но в дело вмешался коронавирус. По последним сообщениям от террориста решается вопрос о возбуждении уголовного дела.