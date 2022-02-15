Прокуратура внесла 45 представлений из-за травм от снега и гололеда в Петербурге

Прокуратура следит за ситуацией с уборкой снега и наледи. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Районный прокуроры Петербурга внесли 45 представлений в отношении дорожных и коммунальных служб, по вине которых от гололеда и снега пострадали жители города. Отвечать за плохую уборку придется и управляющим компаниям, в чьем ведении находятся многоквартирные дома, с которых падали сосульки.

- По факту травмирования граждан от гололеда и падения наледи руководителям дорожных предприятий и организаций, осуществляющим управление многоквартирными домами, внесено 45 представлений, - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

После внимания надзорных органов, опасные места были приведены в нормативное состояние. То есть дороги и тротуары почищены и посыпаны песком, а кровли освобождены от наледи, снега и сосулек.

Напомним, что нынешней зимой уже отмечены смертельные случаи из-за падения льда с домов. Несколько человек получили серьезнейшие травмы.

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