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Происшествия15 февраля 2022 8:54

Прокуратура внесла 45 представлений из-за травм от снега и гололеда в Петербурге

Отвечать придется коммунальщикам, дорожникам и управляющим компаниям
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Прокуратура следит за ситуацией с уборкой снега и наледи.

Прокуратура следит за ситуацией с уборкой снега и наледи.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Районный прокуроры Петербурга внесли 45 представлений в отношении дорожных и коммунальных служб, по вине которых от гололеда и снега пострадали жители города. Отвечать за плохую уборку придется и управляющим компаниям, в чьем ведении находятся многоквартирные дома, с которых падали сосульки.

- По факту травмирования граждан от гололеда и падения наледи руководителям дорожных предприятий и организаций, осуществляющим управление многоквартирными домами, внесено 45 представлений, - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

После внимания надзорных органов, опасные места были приведены в нормативное состояние. То есть дороги и тротуары почищены и посыпаны песком, а кровли освобождены от наледи, снега и сосулек.

Напомним, что нынешней зимой уже отмечены смертельные случаи из-за падения льда с домов. Несколько человек получили серьезнейшие травмы.

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