Число выздоровлений от коронавируса превысило планку в 1 миллион человек в Петербурге 15 февраля

Рекордное число пациентов с коронавирусом выздоровели в Петербурге 15 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург во всю борется с коронавирусом. За минувшие сутки в городе был побит рекорд по числу выздоровевших. И вместе с этим общее число тех, кто вылечился, превысило планку в 1 миллион человек. Об этом 15 февраля 2022 года сообщает оперативный штаб по COVID-19.

- За сутки в Петербурге выздоровели 22 195 пациентов, болевших коронавирусом. Это рекорд для города. Предыдущий был зафиксирован 11 февраля, когда разом выздоровели сразу 20,3 тысяч человек, - рассказали в оперштабе.

Теперь, в общей сложности за время пандемии в Петербурге ковидом заболели 1 292 024, из которых выздоровели 1 005 481 пациентов. Также умерли 30 866 человек.

Напомним, что в Петербурге с 21 февраля смягчат ковидные ограничения. Бары и кино смогут работать до 2 часов ночи, а люди с антителами получат QR-коды.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: