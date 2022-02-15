В Ленобласти у жестоко убитой в День влюбленных девушки остался ребенок

27-летнюю мать зарезал судимый восемь раз рецидивист. Фото: СОЦСЕТИ

8-летний ребенок остался без матери в результате жестокого убийства, произошедшего в Каменногорске в День всех влюбленных. Тела 27-летней женщины и 24-летнего (по другим данным 34-летнего) мужчины были найдены в квартире дома на Ленинградском шоссе днем 14 февраля. На трупах присутствовали ножевые ранения.

- В 13:20 в дежурную часть УМВД поступило сообщение о том, что обнаружены трупы с признаками насильственной смерти. Выездом в адрес в одной из комнат отдельной 3-х комнатной квартиры найдено сидящее в кресте тело мужчины с колото-резаными ранами в области живота, плеча и шеи, - сообщает источник «КП-Петербург».

Погибшая женщина лежала на полу лицом вниз. Ей убийца нанес удар в спину. Позднее оказалось, что обоих из-за ссоры после совместного застолья со спиртным зарезал 51-летний рецидивист, имеющий на счету восемь судимостей. Он задержан, возбуждено уголовное дело.

Известно, что женщина была уроженкой Петербурга, последнее время жившей в Каменногорске. У нее остался маленький сын.