Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт15 февраля 2022 10:16

Александр Беглов поздравил петербургского биатлониста Максима Цветкова с бронзовой медалью на Олимпийских играх

Сборная команды России заняла третье место в мужской эстафете
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Александр Беглов поздравил петербургского биатлониста Максима Цветкова с бронзовой медалью на Олимпиаде в Пекине

Александр Беглов поздравил петербургского биатлониста Максима Цветкова с бронзовой медалью на Олимпиаде в Пекине

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мужская команда России по биатлону 15 февраля 2022 принесла "бронзу" в копилку сборной страны, прийдя на финиш третьими в эстафете 4х7,5. Свой вклад в результат принес спортсмен из Санкт-Петербурга Максим Цветков. С этим успехом биатлониста поздравил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- Поздравляю Вас и Ваших товарищей с завоеванием бронзовой медали в биатлонной эстафете на Играх XXIV зимней Олимпиады в Пекине! На пути к пьедесталу почета команда Олимпийского комитета России проявила мастерство, целеустремленность и сильный спортивный характер, - отметил Беглов.

Напомним, что на Олимпиаде в Пекине для Максима Цветкова - это первая бронзовая медаль. До этого он показывал хорошие результаты на эстафетах, но каждый раз упускал победу и оказывался на четвертом месте.

Ранее губернатор Петербурга подписал постановление, по которому все участники Олимпиады, представляющие город на Неве, получат премии. А обладатели призовых мест, повышенную награду.