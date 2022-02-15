Александр Беглов поздравил петербургского биатлониста Максима Цветкова с бронзовой медалью на Олимпийских играх

Александр Беглов поздравил петербургского биатлониста Максима Цветкова с бронзовой медалью на Олимпиаде в Пекине Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мужская команда России по биатлону 15 февраля 2022 принесла "бронзу" в копилку сборной страны, прийдя на финиш третьими в эстафете 4х7,5. Свой вклад в результат принес спортсмен из Санкт-Петербурга Максим Цветков. С этим успехом биатлониста поздравил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- Поздравляю Вас и Ваших товарищей с завоеванием бронзовой медали в биатлонной эстафете на Играх XXIV зимней Олимпиады в Пекине! На пути к пьедесталу почета команда Олимпийского комитета России проявила мастерство, целеустремленность и сильный спортивный характер, - отметил Беглов.

Напомним, что на Олимпиаде в Пекине для Максима Цветкова - это первая бронзовая медаль. До этого он показывал хорошие результаты на эстафетах, но каждый раз упускал победу и оказывался на четвертом месте.

Ранее губернатор Петербурга подписал постановление, по которому все участники Олимпиады, представляющие город на Неве, получат премии. А обладатели призовых мест, повышенную награду.