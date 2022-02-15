Полиция Петербурга задержала подозреваемого в краже пожертвований из храма у Удельной

Подозреваемый - 30-летний местный житель. Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу

Правоохранители Приморского района Санкт-Петербурга задержали 30-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в краже золотых украшений и пожертвований из храма «Великомученика и целителя Пантелеймона у Удельной», расположенного на Фермском шоссе. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

- Задержание провели 14 февраля 2022 года сотрудники уголовного розыска Главка и УМВД России по Приморскому району. Похищенное частично изъято, - уточнили в полиции.

По данным полиции, материальный ущерб от кражи составил порядка 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Также стражи правопорядка выясняют, замешан ли задержанный петербуржец в других преступлениях.

Напомним, ранее «КП-Петербург» писал о похожем инциденте. За день до произошедшей кражи на Фермском шоссе, вор украл золото из храма «Неупиваемая чаша», расположенного на Цветочной улице.