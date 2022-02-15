Росгвардейцы задержали стрелявшего по прохожим на улицу Тухачевского

Росгвардейцы вычислили, в какой квартире дома по улице Тухачевского находится стрелок и задержали его. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурге днем 14 февраля был задержан мужчина, который открыл стрельбу по прохожим из пневматического пистолета. Об этом во вторник, 15 февраля сообщили в пресс-службе Управления вневедомственной охраны (УВО).

- Сигнал тревоги поступил из бизнес-центра на Львовской улице. Мужчина обратился к персоналу БЦ за укрытием, сообщив, что неизвестный стрелял в него с балкона дома напротив, - уточнили в пресс-службе.

По данным УВО, росгвардейцы вычислили, в какой квартире дома по улице Тухачевского находится стрелок и задержали его. В пресс-службе уточнили, что в результате стрельбы никто не пострадал.

Напомним, ранее «КП-Петербург» сообщал, что петербургская полиция задержала подозреваемого в краже пожертвований из храма на Фермском шоссе.