Престарелому хулигану с Шелгунова дали условный срок за обстрел соседа из пневматики

Пенсионер обстрелял из окна квартиры по улице Шелгунова соседа и его авто. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Невский районный суд Санкт-Петербурга во вторник, 15 января, огласил приговор мужчине, который в мае 2021 года из окна квартиры по улице Шелгунова не менее пятнадцати раз выстрелил из пневматического пистолета по соседу и припаркованному рядом авто.

- Обвиняемый раскаялся, принес извинения перед пострадавшим. До этого мужчина не был судим и не состоял на учете, - сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Как стало известно в ходе разбирательства, причиной вспышки пенсионера стали нервы... Пенсионера разозлил шум двигателя соседского автомобиля под его окнами. После этого он схватился за пистолет и обстрелял Volkswagen и стоящего рядом с ним соседа. По данным пресс-службы, суд установил, что обвиняемый в тот момент действовал «умышленно, из хулиганских побуждений, желая противопоставить себя обществу».

Пожилого мужчину признали виновным в хулиганстве и назначили наказание в виде двух лет условного срока с испытательным сроком в два года.

Напомним, ранее «КП-Петербург» писал, как сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который со своего балкона на 9 этаже палил из травмата по прохожим.