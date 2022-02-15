Одинокий бычок гуляет вторые сутки под Шушарами

На юге Петербурга второй день гуляет одинокий бычок. Фото: vk.com/pushkin_story

Жители юга Петербурга заметили одиноко гуляющего быка в районе возле Шушар. Фотография животного появилась в группе «Пушкин - Царское Село | Павловск» во «Вконтакте». Очевидец Дарья, автор снимков, пишет, что бычок уже вторые сутки бродит на углу пересечения Петербургского шоссе и Витебского проспекта. Теперь горожане гадают, как именно «рогатый» там оказался. Кто-то отшучивается, что год быка закончился, вот животное и растерялось.

- Видел его еще 5 февраля. Издалека. Думал, что лось! – пишет в комментариях Алексей Анкудинов.

- Там частные дома у железной дороги. Наверное, «отстегнулся», - думает Алексей Титов.

К слову, ранее в Петербурге заметили голодную лису, которая вышла к людям за помощью. Но у бычка, судя по разговорам жителей Шушар, со здоровьем все в порядке.