Влюбленных бобров заметили в Петербурге в День святого Валентина

Влюбленных бобров нашли на реке Оккервиль в Петербурге. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

Биолог Павел Глазков наткнулся на влюбленных бобров, которые оказывали друг другу знаки внимания на реке Оккервиль в Петербурге – и это прямиком в День святого Валентина. Как пишет «Мойка78», очевидец заметил животных посреди ночи. За передвижениями бобров удалось последить через тепловизор. По словам биолога, у грызунов прошло все как у людей. Сначала бобры поужинали, только ветками осины. Следом животные принялись заигрывать друг с другом. Это не случайно, ведь в конце зимы у грызунов как раз стартует брачный период.

Влюбленные знатно отдохнули. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

- Бобры преданные семьянины – они образуют пары на всю жизнь. В семье у грызунов царит матриархат. Самка несет основную ответственность за потомство, благоустройство жилища и даже за удержание территории, а самец ей во всем помогает, - цитируют в издании Павла Глазкова.

Добавим, что ждать пополнения конкретно в этой бобриной семье можно уже через три месяца. К слову, на реке Оккервиль грызуны живут уже не первый год – местные поломанные деревья не дадут соврать.