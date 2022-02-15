В комздраве уточнили, что идеальный коллективный иммунитет в Петербурге достигли еще в декабре

В комздраве Петербурга прокомментировали новость о достижении 100% коллективного иммунитета к коронавирусу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В комитете по здравоохранению Петербурга считают, что новость о достижении 100% коллективного иммунитета в городе не должна удивлять – по словам чиновников, этот показатель зафиксировали еще в декабре 2021 года. Напомним, ранее первый замглавы комздрава Андрей Сарана сообщил, что идеальный иммунитет в Северной столице зафиксировали в феврале – все благодаря привитым от коронавируса и тем, кто успел переболеть и заработать антитела.

Однако оказалось, что Петербург такой защищенный уже несколько месяцев, о чем позже уточнили в пресс-службе комздрава.

- Согласно методике Минздрава РФ, коллективный иммунитет формируется при достижении показателя вакцинированного и переболевшего населения в 80% от общего количества жителей города. В Петербурге этот показатель на 100% достигли еще в декабре 2021 года.

В профильном комитет Смольного подчеркивают, что судить о коллективном иммунитете с помощью сайта стопкоронавирус.рф не совсем корректно, потому что там не учитывается число переболевших коронавирусом горожан.

- На портале представлен процент выполнения плана по количеству жителей, которые подлежат вакцинации, - пояснят в комздраве.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: