Комздрав Петербурга заявил о достижении 100% коллективного иммунитета

Петербург достиг полного коллективного иммунитета от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург достиг показателя в 100% коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом заявил первый замглавы городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана. По данным чиновника, в городе ревакцинировались от COVID-19 более 240 тысяч человек, в целом привились более 3,1 млн человек, в том числе 2,3 тысячи детей. В козмдраве считают, что пик пятой волны коронавируса, вызванный «омикроном», уже пройден.

- Если говорить о коллективном иммунитете, то, согласно данным на сайте Минздрава РФ, мы достигли 100%. Туда учитываются люди переболевшие и привитые, - пояснил Андрей Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

В комздраве уточняют, что неделю назад показатель по госпитализации в городе был на 27% больше, чем на текущей неделе.

- Если сравнить всех пациентов на лечении, то есть с ОРВИ и коронавирусом, то сейчас их 250 тысяч человек, а неделю назад было под 300 тысяч. Практически по всем параметрам мы видим, что после экстремального подъема идет спад, как это было в Лондоне и США, - подчеркнул Андрей Сарана.

Тем временем в Петербурге решили смягчить некоторые ограничения по коронавирусу – с 14 февраля детям вновь можно посещать общепит и очно учиться, а с 21 февраля власти Северной столицы продлят время работы кафе, ресторанов, кинотеатров и аквапарков. Но клубы не в счет.

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